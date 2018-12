‘Slachtoffer autobrand Kloosterzande bekende uit drugsmilieu Antwerpen’

Volgens de Belgische krant gaat het om Raouf B. (41) uit Temse, die zich bezighield met drugszaken. Willem Jan Uydtdehage van de politie Zeeland kon nog niet bevestigen dat het om B. gaat: ,,Het onderzoek is in volle gang. Over de identiteit van de gevonden persoon kunnen we nu nog niks melden. Met de onderzoeksleider is afgesproken dat we pas in een later stadium naar buiten komen en eventueel de hulp in roepen van het publiek.’’