Skater Sven bedwingt kunstwerk bij Sluiskiltunnel: ‘We gingen voor hét fotomoment’

Na hoop heisa staan de neuzen weer enigszins dezelfde kant op in Terneuzen­se gemeente­raad

16 maart TERNEUZEN - De neuzen staan weer redelijk dezelfde kant op in de Terneuzense gemeenteraad, nadat er vrijdag een hoop heisa was ontstaan over een voorstel om de spreektijd tijdens raadsvergaderingen naar grootte van de fracties te beperken. Coalitiepartijen TOP/Gemeentebelangen, CDA, VVD en ChristenUnie én oppositiepartij PVV kwamen met dat voorstel zonder de andere acht partijen in Terneuzen erin te kennen.