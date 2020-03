Sjaak Keijmel gaat in de haven van Breskens wonen: ‘Dit plekje is echt uniek’

Keijmel is geboren en getogen in Breskens. En hij wil er het liefst ook nooit meer weg. ,,We wonen nu vrijstaand, maar de tuin begint ons te groot te worden. We kunnen nog wel even vooruit, maar toen kwam deze kans op ons pad. In de zomer van 2021 moet het klaar zijn, maar wij zeggen steeds tegen elkaar: volgend jaar kerst zitten we er. We wonen hier straks hartstikke vrij, maar zitten toch middenin in het dorp.’’