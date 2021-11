Sinterklaas zit om de haverklap met een stok in zijn neus: ‘Voor 3 weken in Terneuzen heb ik 350 zelftesten besteld’

Zo, het zelftestje is weer gedaan, Sinterklaas kan er weer met een gerust hart weer vol voor gaan. Elke dag dat hij weer kan 'werken’ voelt in een tijd dat de besmettingen oplopen als een cadeautje. Hij is nu twee weken in een land, dat in rap tempo veranderde in een coronabrandhaard van de buitencategorie. Daarom heeft ook Sinterklaas maatregelen genomen: voor een verblijf van drie weken in Terneuzen heeft hij voor zichzelf en zijn pieten 350 zelftesten besteld.