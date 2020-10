Sinterklaas komt toch naar Hulst, volledig digitaal

Update Tunnel richting Terneuzen weer deels open

27 oktober TERNEUZEN - De westbuis van de Westerscheldetunnel (richting Terneuzen) is weer met één rijstrook beschikbaar voor verkeer. De tunnel was dicht sinds kwart over drie dicht omdat een vrachtwagen een deel van de lading heeft verloren. De vrachtwagen staat nog in de tunnel en wordt vanavond geborgen. Meer informatie over de exacte tijd volgt binnenkort.