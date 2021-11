Sinterklaas is de moeilijkste niet; voor de Sasse kindjes wil hij best een paar uurtjes in de kou zitten

Video Sinter­klaas zit om de haverklap met een stok in zijn neus: ‘Voor 3 weken in Terneuzen heb ik 350 zelftesten besteld’

TERNEUZEN - Coronacrisis of niet, de kinderen willen cadeautjes en pepernoten van Sint en Piet. En als Sinterklaas ergens gevoelig voor is, dan is het wel voor de wensen van kinderen. Dus zit hij om de haverklap met een stok in zijn neus. Verslaggever Raymond de Frel ging zaterdag met de Sint op stap in Terneuzen. Zo goed en zo kwaad als dat nu gaat.

27 november