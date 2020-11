Sinterklaas drive through in Kloosterzande

Zeeland eet Bij van Dijk in Koewacht houdt het bij de klassie­kers

20 november Ooit was het een café in Koewacht waar je bij je pintje een biefstuk kon bestellen. Tegenwoordig staat Bij van Dijk in de regio bekend als modern restaurant met een klassieke kaart. Ook nu de deur op slot is, vindt de paling in ’t groen gretig aftrek.