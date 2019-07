Sinds weken vermiste man levenloos gevonden in Terneuzen

Kunstenfes­ti­val Aardenburg: kunstwerk in monumenta­le lindebomen moet weg

12 juli AARDENBURG - Als kunst mensen aan het denken moet zetten, dan is kunstenaar Kasper De Vos daar in elk geval in geslaagd. Zijn negen meter lange sculptuur van een arm, met botten van hout en aders en zenuwen van tuinslangen, heeft de gemeente Sluis wakker geschud. Het kunstwerk hing tot vrijdagmiddag in het monumentale lindenlaantje in de tuin van de Sint Baafskerk in Aardenburg. Maar het moest weg van de gemeente.