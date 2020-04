Silvia is genezen van corona. Nu staat ze bloed af in de hoop dat anderen beter worden

Het begon met wat vage klachten na een nachtdienst op de longafdeling van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen, waar Silvia van Straten als verpleegkundige werkt. ,,Ik voelde me niet lekker. Het viel me niet echt op dat ik meer moest hoesten. Een paar dagen verhoging of koorts, weinig eetlust en moe. Dat was het eigenlijk wel. Het gekke is dat mijn man totaal niet ziek is geworden. Die zou ik toch ook hebben moeten besmet.”