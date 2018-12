SGP: Oplossing Waterdunen moet vóór de Statenverkiezingen

Garantie

Hoewel de getijdenduiker een verantwoordelijkheid is van het waterschap, wordt de provincie, die de regie voert over het project, nu mede-opdrachtgever van een onderzoek van bureau Arcadis naar de mogelijkheden om aan de Waterwet te voldoen. Dat moet komend voorjaar klaar zijn . ,,We gaan naar meerdere oplossingen kijken, samen met het waterschap en het bureau", zei De Reu vrijdag in de Statenvergadering. Het zoute water moet in september het gebied inlopen, benadrukte hij, want recreatieondernemer Molecaten wil beginnen met de bouw van 400 recreatiewoningen, een duincamping en een hotel. ,,Maar er is een verschil tussen een toezegging en een garantie.” De gedeputeerde gaat er vanuit dat de provincie geen extra geld hoeft bij te leggen.