Senioren én starters in Sluiskil opgelet: er zit iets aan te komen

Wateroverlast. Arbeidsmigranten in goedkope woningen. De leefbaarheid die achteruitgaat. Vieze geurtjes. Nee, als Sluiskil in het nieuws komt is het meer dan eens niet al te florissant. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Het pontje over het kanaal kan dankzij de tomeloze inzet van vrijwilligers nog jaren blijven varen. En in het centrum van het dorp wordt driftig gebouwd voor Sluiskillenaren die in hun eigen dorp graag in een appartement willen wonen. Wethouder Frank van Hulle onthulde donderdag op die plek een eerste steen om te vieren dat de oplevering van tien seniorenappartementen er aan zit te komen.