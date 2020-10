Seksshop Beate Uhse in Hulst dicht: corona geeft het laatste zetje

HULST - De binnenstad van Hulst telt een seksshop minder. De winkel met koppelcinema van Beate Uhse in de Gentsestraat is gesloten. Reden: de coronacrisis en minder bezoekers.

Door de coronamaatregelen liep de shop bezoekers en daarmee omzet mis. Bovendien liep het huurcontract van de winkel af. ,,De binnenstad van Hulst lijkt ook steeds minder publiek te trekken. Alles bij elkaar opgeteld was het een te groot risico om door te gaan met de shop", zegt Erwin Cok, directeur van de overkoepelende firma Sandereijn.

Shop Sluis blijft wel open

De shop van Beate Uhse in de Kapellestraat in Sluis is en blijft wel gewoon open. Cok: ,,Sluis is beter in staat om haar bezoekersaantallen vast te houden.” De klassieke winkelomzet van de shops verplaatst zich ook steeds meer naar online. Cok: ,,Corona en het effect van de maatregelen versnellen dit proces enorm. Met als risico sneller leegstand in winkelgebieden.”

Cok is ook eigenaar van eroticamerk Christine le Duc. ,,Hier hebben we al geparticipeerd op de toekomst door winkels te houden in de grotere steden en de kleinere provinciesteden af te stoten. We werken aan het optimaliseren van de wisselwerking tussen online en de winkels. Deze strategie werkt prima voor ons want ondanks sluiting van een aantal filialen, zien we een flinke stijging van de totale omzet. “

Vier seksshops

Met de sluiting van de Beate Uhse-shop in Hulst telt de binnenstad nu nog vier seksshops. In 2008 waren dat er nog zeven en dat vond het gemeentebestuur nogal veel. Er is toen besloten dat het aantal shops terug moest naar maximaal vijf. Twee sloten al eerder.