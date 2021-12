Seinen staan op groen voor de aanleg van een zonnepark aan de rand van Oostburg

de boer op | video Boer Gino neutrali­seert met terra schalen de aardstra­ling in zijn boomgaard: ‘Het is geen luchtfiet­se­rij’

HULST - Ze begonnen voorzichtig biologisch met anderhalve hectare appels. Dat was in 2006. Voor Gino van Acker (1973) was het vooral een financieel verhaal. Als fruitteler had je een paar mogelijkheden: vergroten, verdwijnen of intensiveren. Gino koos voor de laatste optie. Het biologisch gaan telen viel mooi samen met het samenwonen met vriendin Nicole VandenKerckhove (1973). Zij begon een zorgboerderij op het bedrijf aan de Meistraat bij Hulst. De cliënten konden een handje helpen in de moestuin en de boomgaard.

29 november