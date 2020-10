Seef, Gageleer en Cabardouche: de opmars van de kleine Vlaamse brouwerijen

Bierkenner Johan Van Dyck is niet van gisteren. In 2010 werd hij in Vlaanderen uitgeroepen tot ‘Marketeer van het Jaar’. Van Dyck was toen marketingdirecteur bij Duvel-Moortgat. Hij slaagde erin om speciaalbieren als Vedett en La Chouffe weer helemaal in de markt te zetten. Een jaar later ging hij een nog grotere uitdaging aan.