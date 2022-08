Scooterbestuurder gewond bij ongeval Hulst

Belg scheurt in zijn Porsche met dik 180 km en onder invloed door Zeeuws-Vlaanderen

OOSTBURG - De politie heeft zaterdagavond een een 49-jarige inwoner van Knokke-Heist opgepakt na een forse snelheidsovertreding. De man reed in zijn Porsche met een snelheid van 182 kilometer per uur, 96 te hard na correctie, over de Lange Heerenstraat in Oostburg.

23 augustus