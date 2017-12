Schrik over miskleun bij verbouwing Axel

TERNEUZEN - Kunnen wij wel adequaat ingrijpen als de bouw of verbouwing van een pand totaal uit de hand loopt? Dat vraagt een deel van de Terneuzense gemeenteraad zich af naar aanleiding van de rampspoed rond de verbouwing van een huis aan de Nieuwendijk in Axel.

Sinds de zomer wordt het huis aan de Nieuwendijk verbouwd door een Roemeense aannemer. Buren trokken enkele maanden geleden al aan de bel, en deden dat afgelopen week opnieuw bij de raadscommissie Omgeving van de Terneuzense gemeenteraad. “Het is een onooglijk gedrocht geworden, een attractie voor voorbijgangers'', zei buurman Kees Hamelink. En erger: hij heeft zelf veel last van de verbouwing. Volgens hem haalden de bouwers zelfs pannen van zijn dak, waardoor hij zelf met lekkages te maken kreeg. “Ze werken dertien uur per dag zonder toilet, dus plassen ze in mijn tuin. Ze zitten op mijn dak en ik moet met armgebaren duidelijk maken dat ik iets niet wil hebben.''

Quote Het is een onooglijk gedrocht geworden. Een attractie voor voorbijgangers. Kees Hamelink, buurman

Chris Wijnia, eigenaar van het andere buurpand, schetste ook een beeld van lekkages, lange luidruchtige werkdagen, eigenzinnig optreden van de bouwers en andere misstanden. “Die bouwers gooien afval naast de bouwcontainer. De hond van mijn huurder trapte in scherp materiaal en moet nu een deel van zijn poot missen.''

Eerder dit jaar legde de gemeente de verbouwing stil vanwege ernstige gebreken in de constructie en het niet volgen van het ingediende ontwerp. In oktober werd echter een nieuwe vergunning verleend en ging het werk verder. Ingrijpen is lastiger sinds er geen welstandsregels meer zijn. Daaraan werd een bouwplan getoetst, waarna het eventueel afgekeurd kon worden. Nu is ingrijpen ingewikkelder: burgers moeten naar de gemeente stappen, die een al lopende procedure als ‘exces’ kan bestempelen. Daarnaast zijn de twee buren ook naar de rechter gestapt: ze eisen genoegdoening van de bouwer.

Commissieleden toonden zich geschrokken door de gang van zaken. Ernst Jonker (GroenLinks) gaf aan het onderwerp op de politieke agenda te willen. “We moeten ons afvragen wat we eigenlijk aan die ‘excessenregeling’ hebben, en wat we in handen hebben zonder welstandsregels. Als dat te weinig blijkt, kunnen we er wat aan doen.” Hij kreeg steun van Jos Verdurmen (Top/Gemeentebelangen). “Ik verwacht in de toekomst meer van dit soort problemen.”