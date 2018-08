Schotten in spuisluis bij Bath houden zoet water binnenboord

De spuisluis dient normaal gesproken om zoet water te lozen in de Westerschelde. Doordat helemaal aan de andere kant van de waterketen, in het Volkerak- Zoommeer, zoet water wordt toegelaten, ververst daarmee het water van het Markiezaatmeer, het Schelde-Rijnkanaal en het Volkerak Zoommeer.

Verzilting

Door de droogte wordt het aandeel van zoet water in die wateren steeds lager, waardoor verzilting dreigt. ,,Dat is slecht voor de kwaliteit van het leven in het water", verklaart woordvoerder Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat. ,,En als het water te zout wordt, kan dat ook gevolgen hebben voor de landbouwpercelen in de omgeving. Daarom grijpen we in."