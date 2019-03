Schop gaat de grond in voor nieuwe Aldi Hulst

VERKIEZINGEN Welke partij past bij u? De PZC Kieswijzer helpt

7:00 De PZC komt ook voor de verkiezingen voor Provinciale Staten met een Kieswijzer om u te helpen de weg te vinden in de standpunten van de politieke partijen. In de Kieswijzer, die vanaf zaterdag 2 maart is in te vullen, zetten we de belangrijkste thema's op een rij. Zo krijgt u een beeld welke partij het beste bij u past, zonder dat u alle partijprogramma's hoeft door te spitten.