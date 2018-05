Schoondijke viert dat dorp in 'nieuw jasje' zit

De dorpsraad is trots op het nieuwe centrum en wil dat zaterdag met de inwoners vieren. Om 10.00 uur geven kinderen een modeshow met als thema 'Schoondijke in een nieuw jasje.' Ze maakten zelf van iets ouds iets nieuws, met een knipoog naar de herinrichting. De officiële opening van het Dorpsplein vindt om 10.30 uur plaats en vervolgens is het de hele dag feest. Tijl Damen en Lappie Lapstok komen voor de kinderen, straattheater Staal is present en koren Boca Bella en Zeekoraal. Om 16.00 uur treedt Ger Savelkoul op. Dat kan allemaal prima in het centrum, want daar staat nu een vast podium. In de kerk exposeren leden van schilderclub Schoondijke en kunstenaars Kees Jacobse, Cees de Rijk, Wout Kole en Jaap Veldhuis.

Landbouwtintje

Lau hoopt dat het enthousiasme van de dorpsraad aanstekelijk is. Een kleine groep inwoners moppert nog over het heringerichte centrum. Niet iedereen is blij met het verdwijnen van de rotonde en nieuwe verkeerssituatie. ,,Het is even wennen voor sommige mensen", zegt penningmeester Jorien Haartsen. ,,Maar we willen de nadruk leggen op wat we terug hebben gekregen.” Ze wijst vanaf het terras van bistro Debuut om zich heen. Kinderen skeeleren over het plein, de pas geplante lindebomen geven het centrum een vrolijke aanblik en klinkers op de weg ogen gezelliger dan het asfalt dat er eerst lag. Lau: ,,Het is rustiger geworden en er is meer eenheid. Nu is het nog een beetje kaal. Maar als de bomen iets groter zijn en het gras volgroeid is, zal alles er heel anders uitzien."