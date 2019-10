Schoondijke herdenkt bevrijding met verhalen, muziek en foto's

Oplichters stelen geld bij drie Chinese restau­rants in Zeeland

21 oktober AXEL - De politie Zeeland waarschuwt restauranthouders in Zeeland voor oplichters. Afgelopen weekeinde is bij drie Chinese restaurants in Axel, Sas van Gent en Serooskerke geld weggenomen. De oplichters leken een bestelling te willen betalen met een briefje van 500 euro. Dat briefje werd in de drie restaurants niet geaccepteerd. In de ruzie en chaos die daarop ontstond, namen de oplichters geld weg uit de kassa.