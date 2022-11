Schoondijke haalt Sinterklaas al dansend binnen

Al om tien uur 's ochtends waren de Pieten met de Sint naar het voormalige gemeentehuis van Schoondijke gekomen. Hier stond een team schminkspecialisten klaar om ervoor te zorgen dat de negentien Pieten er perfect uit kwamen te zien. Een van deze specialisten liep ook achter de wagen van Sint mee in de stoet: ,,Ik let erop dat iedereen er perfect blijft uitzien. Ik ben een soort eerste hulp op schminkgebied.”

Mijter met stormlint

De prachtig uitgedoste Pieten in de leeftijd van negen tot zevenenzestig jaar hielden het tempo en de stemming tijdens de tocht door het dorp er zeker in. Sint zat in een grote zetel op een kar en had zich nog getooid met een stormlint: ,,Dat lint doe ik over mijn mijter”, vertelde hij. ,,Dan kunnen er geen ongelukken mee gebeuren!”