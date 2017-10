'Schoondijke geschikt voor komst zonneweide'

De Sluise raad stelde vier jaar geleden een duurzaamheidsvisie vast, met daarin allerlei doelstellingen en ambities. Een daarvan is een proefproject om 3,5 hectare agrarische grond in te richten als zonneweide. Neuféglise zocht op eigen initiatief uit of dat haalbaar is in Schoondijke, waar een overschot aan bedrijfsgrond is. Hij concludeert dat het kan en biedt een uitgewerkt plan aan voor 3,5 tot 4 hectare. Ook vraagt hij Sluis om medewerking te verlenen door het wijzigen van de bestemming van de bedrijfsgrond.