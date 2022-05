School, sport en muziek onder één dak: Den Dullaert moet dé ontmoetingsplek in Dullaertwijk worden

De gemeente Hulst werd in 2018 eigenaar van gemeenschapscentrum Den Dullaert in de Sportlaan in Hulst. Door nu de aanpalende Zuidhal en boksschool te kunnen kopen, kan Hulst meer handen en voeten geven aan het plan om van het gemeenschapscentrum een campus te maken. Oftewel het kloppend hart van de wijk: een ontmoetingsplek waar scholen, sportclubs en activiteiten op het gebied van cultuur en welzijn samenkomen. Dat is nodig, de Dullaertwijk is één van de grootste en oudste wijken van Hulst en toe aan een opfrisbeurt.