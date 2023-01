Schone Polder wil dat streep gaat door vergunning 85 woningen Veerplein

met video Amerikaan­se operatie in Vlissingse haven gaat nieuwe fase in: ‘We hebben wel een strakke planning’

Het mag dan inmiddels bijna een week geleden zijn dat de 1275 stuks Amerikaans legermaterieel aan land kwamen, het terrein van Verbrugge in Vlissingen-Oost staat er nog steeds vol mee. De rest van de maand blijft het een drukte van belang op het terrein. En daar gaat we ook in de rest van Zuid-Nederland wat van zien.

17 januari