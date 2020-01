Scholieren uit Duitsland en Hulst onderzoeken samen grenzen en muren

,,Er zijn tien onderwerpen in totaal, zoals Europa, gender, tolerantie en de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen gaan daar mensen over interviewen.” Zo gaan ze naar bewoners van woonzorgcentrum de Blaauwe Hoeve om over de Tweede Wereldoorlog te praten en ze gaan de stad in. De Duitse leerlingen oefenen met Nederlands praten en logeren bij scholieren van het Reynaertcollege. ,,Ze hebben van tevoren brieven naar elkaar geschreven en kennen elkaar al een beetje.”



Op woensdag gaan twintig leerlingen van het Reynaertcollege mee naar Duitsland, om daar dezelfde vragen te onderzoeken. De Duitse scholier Matej Rehak (17) vindt het project belangrijk, vertelt hij in vlekkeloos Nederlands. ,, Het is ook goed om te weten hoe anderen tegen Duitsland en onze geschiedenis aan kijken.”