Schippers Portaal dreigen rondvaarten te staken

Het Portaal opent 1 maart een nieuw onderkomen onder appartementencomplex de Sluiswachter in Terneuzen. Voor de Sluiswachter zouden Portaal-bezoekers direct op de rondvaartboot VB11 kunnen stappen. Havenbedrijf North Sea Port wil tot nu toe echter geen vaste ligplaats aanbieden.

,,Onze schippers zijn daar erg ongerust over", bevestigt Portaal-voorzitter Arie de Bode . ,,Als er geen ligplaats aan de kade beschikbaar is, moeten onze gasten via een ander schip op onze boot komen. Dat is niet handig.”

Ligplaatsen

In Terneuzen is een ligplaatstekort, mede door de bouw van de Nieuwe Sluis. De binnenvaart krijgt voorrang. Voor het Portaal wil North Sea Port vooralsnog geen uitzondering maken. Woordvoerder Johan Bresseleers: ,,We zoeken nu naar de meest haalbare oplossing.”

Quote Het is niet handig als mensen over andere schepen moeten lopen om op onze rondvaart­boot te komen Arie de Bode,, voorzitter bestuur Portaal van Vlaanderen Ondertussen is North Sea Port dit jaar begonnen met eigen rondvaarten op zaterdagen, Gent-Terneuzen vice versa. Met het Portaal is daarover niet gesproken, meldt De Bode. De Portaal-rondvaarten kosten geld, die van North Sea Port zijn gratis. Toch ziet De Bode het aanbod van het havenbedrijf niet als valse concurrentie. ,,Wij leveren de gids voor North Sea Port en als de mensen op de rondvaarten ook het Portaal bezoeken, versterken we elkaar juist.”