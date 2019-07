Schilder Benny Luyckx zet bezoekers in Hulst oog in oog met de wereldoorlogen

Zorgen over vermissing Grzegorz Kaziur in Terneuzen

21:17 TERNEUZEN - Linex, een bedrijf in prefab daksystemen in Hulst, maakt zich ernstige zorgen over de vermissing van hun 42-jarige collega Grzegorz Kaziur. Sinds vrijdag 30 juni ontbreekt elk spoor van hem. Bij de politie is zondag aangifte gedaan van vermissing.