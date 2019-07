Scherpere regels voor binnenvaartcruiseschepen op de Westerschelde

Mensen met minimumin­ko­men moeten meer gaan betalen voor zorgverze­ke­ring

5 juli TERNEUZEN - Minima die via hun gemeente een collectieve zorgverzekering van CZ hebben, gaan volgend jaar 8,74 euro per maand meer betalen voor het basispakket. Zorgverzekeraar CZ schrapt vanaf 2020 de collectiviteitskorting op de basisverzekering voor minima. De Terneuzense wethouder Paula Stoker noemt de maatregel ‘heel zuur’. ,,In Terneuzen gaat het om 1144 mensen. Dat scheelt CZ op jaarbasis zo’n 120.000 euro, dus ik snap het wel, maar het is daarom niet minder erg.”