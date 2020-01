Schepen kunnen maanden vooraf passage boeken voor sluis Terneuzen

VIDEO Kinderen Schoondij­ke spelen liever buiten dan online

23 januari SCHOONDIJKE - ,,Wat ik normaal nu zou doen? Op de bank hangen, me een beetje vervelen of huiswerk maken. Dan is buitenspelen een stuk leuker”, vindt Timothy Bikker. Doel bereikt, want dat is precies wat de gemeente Sluis met het project Kikkesport voor ogen heeft.