Scheldetheater geniet van The Young Ones en Trijntje Oosterhuis

,,We zijn blij dat we weer kunnen spelen”, vertelt Jessica Kramers van het Hulster orkest. ,,We hebben er flink voor gerepeteerd en voor de tweede keer met Trijntje Oosterhuis op de planken staan is natuurlijk wel genieten. Het was echt een topavond.” Special guest Trijntje zingt niet alleen, maar praat in een ontspannen sfeer als een ware entertainer ook haar optreden aan elkaar. Samen met de muzikanten gaat ze op reis door haar hele oeuvre. Met onder meer haar solo debuutnummer De Zee dat ze in 1996 ten gehore bracht bij de opening van de Amsterdam Arena. Met The Look of Love van Burt Bacharach en I Wish van Stevie Wonder toont de zangeres haar kwaliteit.