Scheepswerf De Schroef in Sluiskil heeft een bijzondere gast

Het schip van Oceanwide Expeditions ondergaat de jaarlijkse ‘knip- en scheerbeurt’, zoals een medewerker van het Vlissingse bedrijf zegt. De Rembrandt van Rijn is begin vorige eeuw gebouwd als haringlogger, in 1994 omgebouwd tot passagiersschip en in 2011 volledig vernieuwd. De driemaster gaat na het groot onderhoud in één van de droogdokken van De Schroef naar Vlissingen. De eerstvolgende reis is begin 2019 naar het noorden van Noorwegen.