Scheepsspottersplek Terneuzen opnieuw vernield, wethouder vindt het ‘heel erg klote’

Slechts een paar maanden na de oplevering was het uitkijkpunt mei 2018 al doelwit van vandalen. Twee verrekijkers moesten het ontgelden. Het glas was kapotgeslagen. De verrekijkers zijn niet meer teruggekomen. Later zijn ook nog enkele informatiepanelen kapotgemaakt.

Volledig scherm De uit de scheepsspottersplek losgerukte kaart van de Westerschelde. © Harmen Van Der Werf

Eén van de afgelopen dagen was het weer raak, en hoe. Een grote kaart van de Westerschelde die in het midden van de scheepsspottersplek stond, is van de stalen bevestiging gesnokt. Vanmiddag lag de ronde schijf nog aan de oever van de oude Veerhaven.

Grootscheeps

Het uitkijkpunt waar je passerende schepen bijna kunt aanraken, is aangelegd in het kader van een grootscheepse opknapbeurt van de oude Veerhaven en omgeving. De gemeente Terneuzen wil daarmee de band tussen de stad Terneuzen en het water aanhalen. Vooral als er opvallende schepen voorbijkomen, zoals het record-containerschip Cosco Shipping Universe juli 2018, kan het bij het uitkijkpunt razend druk zijn.

Volledig scherm De locatie in de scheepsspottersplek waar de kaart van de Westerschelde eerder te zien was. © Harmen Van Der Werf

Wethouder Frank van Hulle baalt ontzettend van de aanhoudende vernielingen. ,,Heel erg klote", zegt hij weinig gepolijst. ,,Ik zou wel eens weten wat er in het hoofd van die vandalen omgaat om dit te doen.” Het uitkijkpunt was volgens hem nog wel zoveel mogelijk 'hufterproof’ uitgevoerd. De plek zal volgens Van Hulle opnieuw worden ingericht, nog beter bestand tegen vandalen, en als het aan hem ligt, komt er een camera. ,,We laten ons niet kisten.”