Sasse travestie Liz Richards zingt nu ook als hunk Riezz

Sluis denkt nog na over zonnepar­ken, maar bedrijf peilt inwoners alvast over park in IJzendijke

5 december IJZENDIJKE - In Sluis wordt nog volop nagedacht over de komst van zonneparken. Ondertussen houdt een bedrijf op eigen initiatief al een informatieavond. Lightsource bp wil peilen hoe inwoners denken over een zonnepark in de Clarapolder bij IJzendijke, dat 36.000 huishoudens van energie kan voorzien.