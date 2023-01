Sasse harmonie De Vereenigde Vrienden is na 125 jaar nog springlevend: ‘Wij zijn er altijd bij’

Nabestaan­den hopen nog steeds op berging WOII vliegtuig­wrak in Eede

Ivo de Jong, voorzitter van Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) kan er nog steeds niet bij. Hij sprak meerdere keren met de boer in Eede die een Brits vliegtuigwrak in zijn grond heeft. ,,Waarom hij niet wil meewerken aan het bergen van stoffelijke resten van Britse militairen uit de Tweede Wereldoorlog is me een raadsel.”

