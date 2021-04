Sasse hanen vechten elkaar de dierenweide uit, ruim de helft zit nu elders tussen de kippen

Welzijnsin­stel­ling aan-z bestuur­lijk op de schop, veel ellende had wellicht voorkomen kunnen worden als Terneuzen dat eerder had gedaan

2 april TERNEUZEN - Dat de Terneuzense wethouder Paula Stoker oktober vorig jaar moest opstappen, had waarschijnlijk voorkomen kunnen worden. De aanleiding voor het gedwongen vertrek was de omstreden vaste aanstelling en salariëring van de directeur van welzijnsinstelling aan-z. Maar al langer was duidelijk dat er iets goed mis was in vooral de bestuurlijke relatie tussen aan-z en haar belangrijkste opdrachtgever, de gemeente Terneuzen.