Sasse Betekoppen zetten alles op alles om toch carnaval te vieren, coronaproof

Bestuursleden van carnavalsstichting de Betekoppen en vertegenwoordigers van Sasse bouwgroepen van carnavalswagens hebben onlangs bij elkaar gezeten. Ze hebben een indrukwekkend draaiboek samengesteld voor alle carnavalsdagen, van zaterdag 13 tot en met dinsdag 16 februari 2021. Eén van de opvallendste voorstellen is alle activiteiten buitenshuis om 17.30 uur te beëindigen.

Het moet kunnen

Het moet volgens de Bettekoppen en bouwers van carnavalswagens mogelijk zijn om carnaval te vieren binnen de nu geldende coronaregels, zoals anderhalve meter afstand houden. Zo is het de bedoeling een optochtparcours door Sas van Gent uit te zetten, waarbij met behulp van houten pallets en belijning iedereen wel gedwongen wordt die afstand te bewaren. Het leuren, waarbij met name kinderen allerlei grappige activiteiten doen, zou vanuit marktkramen moeten gebeuren, ook op voldoende afstand. En een thuiseditie van de boerenmaaltijd is geprogrammeerd.

De Betekoppen en de Sasse wagenbouwers is er veel aan gelegen carnaval 2021 door te laten gaan. Sas van Gent is Sas van Gent niet zonder carnavalsactiviteiten. Ook kon de optocht dit jaar, zondag 23 februari, al niet doorgaan door het stormachtige weer. Dat doet nog steeds zeer.

Of de gemeente Terneuzen toestemming geeft voor carnavalsactiviteiten in Sas van Gent, is nog niet bekend. Burgemeester Jan Lonink liet eerder weten dat ‘het niet verantwoord is carnaval als vanouds te vieren'. De Sasse wagenbouwers en de Betekoppen zeggen dat ook te beseffen, vandaar dat ze een uitgebreid alternatief draaiboek hebben gemaakt.

Van groot belang zal zijn wat het uitgebreide veiligheidsteam, van alle dertien Zeeuwse burgemeesters, donderdag oplevert, waar naast carnaval ook over Sinterklaas- en nieuwjaarsactiviteiten zal worden gesproken. Lonink heeft aangegeven dat hij voor het zoveel mogelijk trekken van één lijn is in Zeeland, voor alle duidelijkheid.