Sas begint lol van afgesloten Westkade in te zien: ‘Obstacle Run!’

SAS VAN GENT - Het zit ze hoog in Sas van Gent, dat de Westkade richting Zelzate vanwege verzakkingsgevaar al een halfjaar is afgesloten. Maar Sas van Sas zou niet, als sommigen er niet de lol van gaan inzien.

Met het oog op de Sasse kermis die zaterdag begint, hebben Jan Vinke van multimediabedrijf Recht door Zee en Carlo Sandrini van café De Rijnvaart hun carnavaleske creativiteit de vrije loop gelaten. Vinke nodigt alle sportievelingen uit voor een obstacle run over de Westkade. ‘Durf jij de uitdaging aan?’ Het is een grapje. Datum en starttijd staan er niet bij.

Volledig scherm Aankondiging Slag om de Westkade in Sas van Gent met prominente gasten koning Willem Alexander en koning Philippe met als bijschrift ‘Oemoemenoe?’ © Carlo Sandrini

Slag

Sandrini noemt wel een datum, 31 augustus, als in Terneuzen groots feest wordt gevierd rond ‘75 jaar vrijheid’ met veel aandacht voor de Slag om de Schelde in de herfst van 1944. De eigenaar van café Sandrini ‘viert’ een andere slag, de Slag om de Westkade, met - hoopt hij - even prominente gasten als in Terneuzen, koning Willem Alexander en zijn Belgische ambtgenoot Philippe.

Als er één ondernemer last heeft van de afgesloten Westkade, is het Sandrini. Zijn café is de eerste horecagelegenheid na de grensovergang. Met mooi weer zit het terras gewoonlijk vol fietsers en motorrijders. Dit seizoen komt er bijna geen kip voorbij.

Feesten

Sandrini laat zich evenwel niet kisten, met de Sasse kermis pakt hij als vanouds uit. Akoestisch feestduo Suitz treedt zaterdag vanaf 21.00 uur op en de rockende zanger-gitarist zondag vanaf 16.00 uur. Maandag is het gaaibollen geblazen, inschrijven vanaf 13.30 uur, en vanaf 16.00 uur is het de beurt aan levensliedzanger Sjacko de Braal.

Vlakbij café Sandrini, bij wijnbar Bottles Next Door aan de Gentsestraat, is het vrijdag al feest met een pre kermisparty met dj Polly. Zaterdag is dat ook, zondagmiddag gevolgd door de vierde editie van de grote Ronnie Gras van 't Sas-kermiskoers en na de koers nog een optreden van dj Bee.