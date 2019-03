Sanne Pronk (20) uit Sas van Gent naar finale Holland’s Got Talent: ‘Ik had het echt niet verwacht’

De 21-jarige Sasse maakte indruk op de jury met haar musical-act. “Ik had echt niet verwacht dat ik naar de finale zou gaan, omdat er zo veel goede acts waren die het allemaal stuk voor stuk hadden verdiend! Maar ik ben natuurlijk superblij dat ik nog een keer een kans krijg om mezelf te laten zien. Natuurlijk kan het altijd beter maar ik ben zeker tevreden met wat ik heb laten zien”, vertelt ze in een eerste reactie na de uitzending.



Sanne, de dochter van Leon Pronk, die werkt als chefkok van restaurant La Vie in Terneuzen, werd ook na haar auditie bejubeld. Ze werd door een vriend opgegeven voor het programma en ziet het als een mooi opstapje naar de musicalwereld.