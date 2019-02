Sanne Pronk (20) geeft ‘een van de beste optredens ooit’ in Holland's Got Talent

Leren over ruiten als warmtebron op Duurzaam­Tuus in Terneuzen: ‘Lekker toch?’

9 februari TERNEUZEN - Marco van Elswijk wil met zijn duurzaamheidsbeurzen het liefst alle dorpshuizen van Zeeland af. ,,We moeten de mensen vertellen wat ze allemaal kunnen doen.” Zaterdag was de derde editie van DuurzaamTuus in BioBase in Terneuzen.