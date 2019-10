Samenscholingsverbod in Terneuzen

Sas in debat over luchtver­vui­ling

15:38 SAS VAN GENT - In Sas van Gent leven zorgen over de leefbaarheid. Zo laat de luchtkwaliteit te wensen over, blijkt uit onderzoek. De Sasse stadsraad heeft deze signalen opgepakt en houdt er dinsdagavond vanaf half acht een discussiebijeenkomst over in multifunctioneel centrum De Statie.