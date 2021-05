Salar Azimi stort zich op de muziek: ‘Dit gaat een zomerhit worden’

Carlos Tieleman (1942-2021) bewaakte de naam van Philippine

6 mei PHILIPPINE - Op elfjarige leeftijd, als jongste lid van de Axelse Biljart Club (A.B.C.) speelde Carlos Tieleman al voor de prijzen. De man die later het gezicht werd van de horeca en mosselen in Philippine was een gedreven persoon. Carlos Tieleman is afgelopen maandag op 79-jarige leeftijd in Terneuzen overleden.