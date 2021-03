Salar Azimi ontvangt journalisten in het hol van de leeuw: ‘Doe alsof je thuis bent’

Mooie spulletjes meenemen van de milieu­straat? Mag niet: beheerder in Hulst ging over de schreef en kon gaan

11 maart TERNEUZEN - Op de Zeeuwse milieustraten worden geregeld spullen gebracht, waarvan je denkt ‘hoe is het mogelijk dat iemand dat weggooit’. Al mag het niet, het kan verleidelijk zijn om iets mee te nemen. Ook medewerkers bezondigen zich daaraan. Een beheerder van de milieustraat in Hulst maakte het zo bont dat eind vorig jaar zijn dienstverband is beëindigd. In 2019 is dat op een andere milieustraat ook gebeurd.