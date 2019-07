Salar Azimi: frustrerend moeilijk om in Zeeuws-Vlaanderen van je geld af te komen

Zondag reed de hoteleigenaar naar de ABN/Amro bank om er de dagopbrengst te storten. De automaat in Aardenburg gaf echter een storingsmelding, waarna hij naar Oostburg reed met hetzelfde resultaat. Ook in Breskens en Terneuzen kon hij zijn geld niet kwijt. ,,In Terneuzen overwoog ik nog even om door te rijden naar Middelburg of Goes maar ik dacht echt ‘jongens, doe toch effe normaal, ik ben vanaf vijf uur ’s ochtends aan het werk’. Ik ben weer naar huis gereden.” Twee uur later en honderd kilometer meer op de teller reed hij, met nog altijd de dagopbrengst bij zich, weer thuis in Aardenburg de oprijlaan op.