Salar Azimi begint twee hotels in centrum van Oostburg

In het kantoorgebouw komen 40 tot 45 kamers, vertelt Azimi. Het moet helemaal worden omgebouwd, maar heeft al wel een horecabestemming, dus een tijdrovende bestemmingsplanwijziging is niet nodig. In Du Commerce komen zo'n 15 kamers. Dat moet, als bestaand hotel, uiteraard minder ingrijpend worden verbouwd. "Al moet daar moet wel één en ander aan gedaan worden, want het is vanbinnen verouderd", vertelt Azimi. "Ik hoop daar snel te kunnen beginnen."

De twee gebouwen worden straks één hotel. "In het bankgebouw komen alleen kamers. De keuken en eetzaal komen in Du Commerce." Of Azimi ook in Oostburg kiest voor het 'all inclusive-concept' - slapen, eten en drinken voor een vaste prijs - weet hij nog niet. "Dat werkt in Aardenburg goed, maar dat hoeft in Oostburg niet automatisch ook zo te zijn. Daar gaan we over nadenken."