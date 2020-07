Sabrina Baert-Cools uit Sluiskil schreef op hoe je ook met een voedselallergie kunt genieten van lekkers

Sabrina heeft zelf enkele voedselintoleranties. ,,Maar dat wil niet zeggen dat je niet van iets lekker kan genieten, toch? Mijn motto is ‘maak van een nood een deugd’. Daarom begon ik zelf te experimenteren met de ingrediënten die ik wel mag eten. Iedereen was erg enthousiast over het gebak, dus toen een vriendin me vroeg waarom ik geen kookboek maakte, ging ik aan de slag.”

Zo puur mogelijk

Dat was nog best een klus. Elk recept moest worden uitgetest en aangepast en ook bij de samenstelling van het boek kwam heel wat kijken. Nathalie Addiers bewerkte de teksten. Echtgenoot Mario maakte samen met fotografe Michèle Francken de foto’s en hij zorgde ook voor het grafisch ontwerp en de illustraties in het boek. Het werd een gezamenlijke hobby. ,,We hadden best veel voorpret”, zegt Sabrina. ,,Eenmaal het recept uitgewerkt was, gingen we op zoek naar bijpassend servies en materiaal voor de foto’s. Dat probeerden we net zoals de ingrediënten zo puur mogelijk te houden. Oud hout, een mooie tegel als ondergrond, geen kunststof dus.”

Leidraad

Met haar kookboek wil Sabrina mensen met een voedselallergie een leidraad geven, maar ook diegenen die geïnteresseerd zijn in gezonde voeding kunnen ermee aan de slag. ‘Ontbijt en gebak met een gezonde twist’ is voorlopig alleen online te bestellen via Boekscout, maar Sabrina gaat haar boek ook op de Zeeuwse markt brengen. Zo zijn er plannen om het boek te verkopen in winkels waar de ingrediënten ook te koop zijn.