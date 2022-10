’s Nachts werken, ik kan het iedereen aanraden

Wie: Sandra Roelans (36) met dochter Vanja (5)

Waar: Gentsevaartstraat in Axel

Wanneer: woensdag 12 oktober, 15.27 uur

Sandra Roelans: ,,Ik heb net ontbeten, ik werk in de nachtdienst bij een bedrijf in België, Dymo. Ik ben om 14 uur opgestaan, mijn dag begint dus net. Het is echt heerlijk dat de zon vandaag schijnt.

We gaan even snel naar de winkel en daarna naar Vanja’s logopedieles. Vanja doet dan wat oefeningen met de tong en ze leert de letters juist uitspreken. In het begin kreeg ze iedere week les en nu nog eens per vier, vijf weken. Ze gaat al goed vooruit.

,,Ik vind werken in de nachtdienst heerlijk, ik doe dat al 15 jaar, van 21.00 tot 5.00 uur in de ochtend. Overdag heb ik tijd en ik kan Vanja voor ik ga slapen naar school brengen en haar ’s middags ook ophalen. Mijn man werkt overdag als kraanmachinist bij Arentis. Zo zijn we er altijd voor Vanja en als ze een keer ziek is, is er ook geen stress.”

,,We wonen in Koewacht, hier in Nederland. Ik ben bevallen van Vanja in België. Dat was het makkelijkst met de verzekering omdat ik in België werk. Toen ze geboren werd waren er zes Vanja’s in België, hoorde ik later.”

,,Zo meteen, na de logopedie gaan we samen Vanja’s pony Iso verzorgen en eten geven en ook mijn paarden Secret Blue en Nimbly. Ik ben een paar jaar geleden begonnen met wedstrijddressuur, het is ook fijn daar tijd voor te hebben. Na de nachtdienst voer ik de paarden en ’s middags voor ik ga werken ook.

Ik zie alleen maar voordelen van ’s nachts werken, het is financieel nog interessant ook. In de zomer hebben we ploegendiensten bij het bedrijf waar ik werk. Dat is altijd wel panikeren. Daar kun je moeilijk aan wennen als je een nachtritme hebt.”