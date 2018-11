's-Gravenhofplein in Hulst geeft resten van middeleeuws klooster prijs

Een echte verrassing is de vondst niet. Het is bekend dat op het 's-Gravenhofplein een klooster van de Minderbroeders (oftewel de Franciscanen) heeft gestaan, evenals brouwerij De Halve Maen (waar het appartementencomplex naar vernoemd is) en de kloosterkerk. Op de plaats waar nu de funderingsresten zijn gevonden, was echter al heel lange tijd niet gegraven.

Een eindje verderop, aan de Minderbroedersstraat, is nog een overgebleven deel van de kloostermuur te zien. Volgende week wordt gegraven naar resten van de kloosterkerk.