RWS blijft stellig: Hulst was op de hoogte van onderzoek dijk Perkpolder

RWS-woordvoerder Edwin de Feijter benadrukt dat Rijkswaterstaat nooit geheimzinnig heeft gedaan over de dijk. Die is aangelegd met 275.000 kubieke meter thermisch gereinigde grond. Dit alternatief voor ophoogzand ontstaat als met organisch materiaal (zoals olie) verontreinigde grond sterk verhit en daardoor gereinigd wordt.



Onderzocht wordt of de dijk (ook op termijn) sterk genoeg is en nadat onderzoek uitwees dat de grond veel calcium bevat en een hoge pH-waarde heeft, worden mogelijke gezondheidsrisico's extra nauw bekeken. De omwonenden in Perkpolder zijn door RWS per memo zwart op wit in juni op de hoogte gesteld van dit alles. De gemeente, bij monde van wethouder Frank van Driessche, zegt van niks te weten. Ook gedeputeerde Jo-Annes de Bat kent de brief niet.