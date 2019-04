Ruzie tussen GO-RTV en Omroep Hulst over uitzendlicentie: ‘Pure laster’

update Gemeente­raad Sluis stuurt wethouder Babijn weg

10:04 SLUIS – Wethouder François Babijn moet opstappen als wethouder in de gemeente Sluis. De coalitiepartijen in Sluis, met uitzondering van zijn eigen Lijst Babijn, dienen donderdag tijdens een raadsvergadering een motie van wantrouwen tegen hem in.