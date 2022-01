Rustige jaarwisseling in Zeeuws-Vlaanderen, al lijkt van een vuurwerkverbod helemaal geen sprake

Nou ja, vanuit een aantal plaatsen dan, want we kunnen natuurlijk niet overal tegelijk zijn. We beginnen om middernacht in het zuidelijke deel van Terneuzen. In de omgeving van het ziekenhuis gaan meteen na middernacht aardig wat deuren open. Buren zoeken elkaar even op, geven elkaar een boks en turen in de lucht. Want hoewel er vanwege de druk op de zorg door corona een vuurwerkverbod is ingesteld, is daar weinig van te merken. ,,Zou dat allemaal uit Sluiskil komen? En draai je eens om! Moet je kijken! Is dat in Othene te doen of in Zaamslag?’’